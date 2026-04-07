In wenigen Tagen finden die Parlamentswahlen in Ungarn statt. Hier gibt es die aktuellsten Umfragen im Überblick.
In Ungarn wird am Sonntag, dem 12. April 2026, ein neues Parlament gewählt. Die Wahl verspricht, spannend zu werden. Nach 16 Jahren an der Macht steht Ministerpräsident Viktor Orbán erstmals vor einer realistischen Abwahl. Sein Herausforderer Péter Magyar hat mit seiner Tisza-Partei in kurzer Zeit eine breite Mobilisierung erreicht und liegt in vielen Umfragen deutlich vorn. Die Wahl ist dabei nicht nur für den Kurs Ungarns entscheidend, sondern auch in Hinblick auf die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union. Welche Partei kann aktuell mit wie vielen Stimmen rechnen?