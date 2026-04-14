Ungeklärter Mord seit 40 Jahren Mord an junger Anhalterin – neue Spuren nach 40 Jahren
Am 15. April 1986 wurde eine 17-jährige Anhalterin in einem Wald zwischen Stuttgart und Magstadt umgebracht. Eine Cold-Case-Expertin rollt den Fall neu auf.
Am 15. April 1986 wurde eine 17-jährige Anhalterin in einem Wald zwischen Stuttgart und Magstadt umgebracht. Eine Cold-Case-Expertin rollt den Fall neu auf.
Man sagt gemeinhin, dass Gras über eine Sache wächst, wenn etwas in Vergessenheit gerät. Hier, im Gewann Seebrückle im Hölzertal zwischen Stuttgart und Magstadt, ist es kein Gras – es sind ganze Bäume. Längst zugewachsen ist die einstige Lichtung, auf der vor 40 Jahren die Leiche der 17-jährigen Angelika S. gefunden wurde.