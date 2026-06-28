Die Ditzinger Feuerwehr hat eine Fledermaus aus einer Wohnung befreit - und darüber ein Gedicht verfasst. Die Brandschützer reimen nicht zum ersten Mal über einen tierischen Einsatz.

Es ist fast schon eine lieb gewonnene Tradition: Geht es um einen besonderen „tierischen“ Einsatz, verschickt die Ditzinger Feuerwehr ein Gedicht. Nun war es wieder soweit. Am frühen Samstagmorgen wurden die Freiwilligen wegen eines ungebetenen Gastes gerufen: einer Fledermaus. Die offizielle Pressemitteilung liest sich dann so:

Es geschah am Maurener Berg,Familie D. sieht einen Zwerg, der hektisch durch die Stube fliegt,und niemand weiß, wie man ihn kriegt.So dreht inzwischen seit zwei Stunden,die Fledermaus dort ihre Runden.Mit Besen, Tüchern und mit Taschen,woll‘n Mann und Frau das Tier erhaschen.Verzweifelt jagt man hin und her, jetzt hilft hier nur die Feuerwehr!Die denkt - ganz ohne Schlauch und Leiter - ein off‘nes Fenster wär jetzt g’scheiter!Die Truppe macht’s und spricht zur Maus,da fliegt sie flugs zum Fenster raus. Und die Moral von der Geschichte:Erst das Öffnen aller Fenster,vertreibt Vampire und Gespenster!

Ohnehin spielen Tiere im Einsatz-Alltag der Ditzinger Feuerwehr irgendwie eine gewisse Rolle - auch wenn Pressesprecher Andreas Häcker den Anteil der Tierrettungen mit „vielleicht ein Prozent“ beziffert. Mehrfach mussten schon Katzen gerettet werden, dem störrischen Kater Elvis widmete man einst ebenfalls ein Gedicht. Hunde, eine Kohlmeise, ein massiver Ara-Papagei und sogar ein Molch finden sich in den Berichten wieder - und jetzt auch eine Fledermaus.