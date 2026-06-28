Die Ditzinger Feuerwehr hat eine Fledermaus aus einer Wohnung befreit - und darüber ein Gedicht verfasst. Die Brandschützer reimen nicht zum ersten Mal über einen tierischen Einsatz.
28.06.2026 - 12:01 Uhr
Es ist fast schon eine lieb gewonnene Tradition: Geht es um einen besonderen „tierischen“ Einsatz, verschickt die Ditzinger Feuerwehr ein Gedicht. Nun war es wieder soweit. Am frühen Samstagmorgen wurden die Freiwilligen wegen eines ungebetenen Gastes gerufen: einer Fledermaus. Die offizielle Pressemitteilung liest sich dann so: