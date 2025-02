Die Stadtbahnhaltestelle in der Nähe des Max-Eyth-Sees wird zur Trauerstelle. Mit Blumen und Kerzen wird an den tödlich verletzten 12-Jährigen gedacht.

jo 01.02.2025 - 15:23 Uhr

Trauer in Stuttgart: Am Tag nach dem Unglück an einer Stadtbahn-Haltestelle in der Nähe des Max-Eyth-Sees erinnern Blumen und Kerzen an den tödlich verletzten 12-Jährigen. Ein 13-Jähriger soll den Jungen nach einem Streit am Samstag gegen eine einfahrende Stadtbahn gestoßen haben. Das Kind kam dabei ums Leben.