Unglück beim Bärenschlössle Pause am Schnitzhaus endet tödlich – Familie steht unter Schock
Auf einer Lichtung ist ein 76-jähriger Spaziergänger im Stuttgarter Rotwildpark ums Leben gekommen. Was ist bislang über das Unglück bekannt?
Auf einer Lichtung ist ein 76-jähriger Spaziergänger im Stuttgarter Rotwildpark ums Leben gekommen. Was ist bislang über das Unglück bekannt?
Am Sonntagmorgen warnt ein Schild - auf Deutsch und Englisch - im Rotwildpark vor der Gefahr: „Achtung! Akute Astbruchgefahr“ steht darauf. Es ist der Tag nach einem tödlichen Unglück, bei dem ein 76 Jahre alter Mann ums Leben kam. Seine Familie steht unter Schock: Er war zusammen mit seiner 75-jährigen Ehefrau und seinem Sohn unterwegs. Ein Astbruch ist die Ursache - auf einer Lichtung an einem Weg im Rotwildpark zwischen dem Parkplatz Solitudetor und dem Bärenschlössle. Die Familie hatte sich offenbar am Rande der Lichtung beim historischen Schießhaus niedergelassen, als der Ast abbrach.