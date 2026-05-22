Bei einem Kletterunfall an einem Felsen in der Nähe von Stetten am kalten Markt ist ein 58-Jähriger tödlich verunglückt. Die Polizei prüft, wie es zu dem Absturz kam.

red/dpa/lsw 22.05.2026 - 15:51 Uhr

An einem Felsen in der Nähe von Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) ist am Donnerstagabend ein Kletterer abgestürzt und ums Leben gekommen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der 58-Jährige alleine in der Wand unterwegs, als er gegen 18.30 Uhr aus bislang nicht geklärter Ursache aus größerer Höhe zu Boden fiel.