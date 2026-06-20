Zwei Waggons eines Güterzugs kippen in München von einer Brücke auf eine Straße. Ein Mensch stirbt. Die Aufräumarbeiten an der Unglücksstelle laufen.
20.06.2026 - 19:05 Uhr
Beim Zusammenstoß zweier Güterzüge auf einer Brücke in München ist ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere Waggons entgleisten und stürzten teils ab. Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 46-jährigen Rangierbegleiter, der bei der Kollision auf dem vorderen dafür vorgesehenen Trittbrett an einem der Züge stand.