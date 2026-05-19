Nach einem Tauchunfall auf den Malediven wurden zwei weitere Leichen der ums Leben gekommenen Italiener geborgen. Die Bergungsaktion gestaltet sich kompliziert.

Die Leichen von zwei ertrunkenen Tauchern aus Italien sind aus einer Unterwasserhöhle auf den Malediven geborgen worden. Dies berichteten maledivische Medien, italienische Kreise bestätigten die Berichte. Vier Leichen wurden am Montag in einer Höhle in einem Atoll lokalisiert. Die Bergungsaktion gestaltete sich kompliziert. Zwei sind noch nicht geborgen.

Bereits die Lokalisierung der Leichen war schwierig. Sie musste zwischenzeitlich unterbrochen werden, nachdem ein maledivischer Rettungstaucher bei der Aktion ums Leben gekommen war. Geplant ist den Berichten zufolge, die beiden verbliebenen Leichen am Mittwoch zu bergen.

Insgesamt sogar fünf Italiener waren vergangene Woche bei einem Tauchunglück ums Leben gekommen. Eine Leiche konnte bereits früh geborgen werden. Die genaue Ursache des Unglücks sowie die Umstände des Todes der fünf Italiener sind weiterhin Gegenstand von Ermittlungen der Behörden auf den Malediven.

Beliebtes Ziel für Taucher

Die Malediven sind ein kleiner Inselstaat im Indischen Ozean südwestlich von Sri Lanka. Die Inseln des Archipels ziehen mit idyllischen weißen Sandstränden viele internationale Urlauber an. Auch für Schnorchler und Taucher aus dem Ausland sind die Malediven und ihre Korallenriffe ein beliebtes Ziel.

Nach Angaben des Außenministeriums in Rom erkundeten die Italiener eine Höhle mit mehreren Kammern, die durch schmale Gänge verbunden sind - in etwa 50 Metern Tiefe. Sie durften aber nur in etwa 30 Metern Tiefe tauchen. Unter Berufung auf maledivische Medien meldete die Nachrichtenagentur Ansa, die lokalen Behörden hätten deswegen Ermittlungen aufgenommen.