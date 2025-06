Unglück mit drei Toten in Horb

Am 20. Mai kamen drei Arbeiter bei einem Gondelabsturz in Horb ums Leben. Nun wurde ein Strafverfahren gegen den Kranführer eingeleitet.

red/dpa 16.06.2025 - 12:00 Uhr

Nach dem tödlichen Gondelabsturz auf einer Baustelle in Horb am Neckar am 20. Mai hat die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen den Kranführer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.