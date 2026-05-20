Die Situation rund um den Engelbergtunnel hat sich am Dienstagabend erneut verschärft. Die erst am Montag geöffnete Rampe aus Richtung Heilbronn musste gleich wieder gesperrt werden.

Es war ein kurzes „Vergnügen“ für Reisende und Pendler am Autobahndreieck Leonberg. Die Überleitung, die sogenannte Rampe, die von der A 8 aus Richtung Karlsruhe auf die A 81 in die Weströhre des Engelbergtunnels führt, ist schon wieder gesperrt. Erst am Montag war sie wieder freigegeben worden. Der Verkehr lief in jener Röhre damit wieder in beide Richtungen, nachdem nach dem verheerenden Lkw-Brand am 3. März umfangreiche Reparaturen notwendig geworden waren.

Wie die Betreiberin, die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, nun vermeldet, waren der Freigabe vom Montag umfangreiche erfolgreiche Sicherheitstests vorangegangen. „Vorbereitet wurde zudem, noch vor Beginn des Pfingstreiseverkehrs am kommenden Samstag auch die dritte Fahrspur in der Weströhre zu öffnen“, erklärt die Autobahn GmbH . Doch daraus wird nun nichts. Im Gegenteil: Die Rampe musste am Dienstagabend wieder geschlossen werden, nachdem an einem der Abluftlüfter erneut ein Defekt auftrat.

Erneute Sperrung: „Maximale Ernüchterung“ bei der Autobahn GmbH

„Im besonderen Fall des Gegenverkehres wurden die Prüfungsintervalle verkürzt. Sie finden nun kontinuierlich alle zwei Tage statt“, sagt die Autobahn GmbH. Nachdem der Defekt festgestellt worden sei, habe man reagieren müssen. „Wir selbst sind maximal ernüchtert, dass wir nicht wie geplant zum Pfingstreiseverkehr öffnen können“, zeigt sich Christine Baur-Fewson, die Direktorin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest enttäuscht. „Denn wir wissen, wie nervend und belastend die lange Sperre für Pendler und Anrainer ist. Nichts wäre uns lieber, als hier eine schnelle Lösung zu präsentieren.“ Aber die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden stehe über allem.

Derzeit seien die Expertinnen und Experten der Autobahn GmbH und externe Sachverständige auf der Fehlersuche. „Es wurden unterschiedliche Ursachen identifiziert und deren Behebung überprüft“, heißt es. Doch die Situation sei komplex. „Solange die Ursache nicht zweifelsfrei bestimmt ist, kann keine Aussage gemacht werden, wann die Rampenöffnung im Gegenverkehr wieder möglich ist.“

Daher bleibt es bis auf weiteres dabei, dass zwei Fahrspuren von Heilbronn kommend durch die Weströhre Richtung Karlsruhe/München und zwei Spuren von Stuttgart kommend durch die Oströhre Richtung Heilbronn geführt werden. Die Rampe von der A 8 in den Engelbergtunnel ist seit Dienstag, 20 Uhr, wieder geschlossen. Der Verkehr wird erneut über die Anschlussstelle Leonberg-Ost in die Oströhre geleitet.

Lkw-Thermoscanner bleiben in Betrieb, trotz Sperrung der Rampe

Die Lkw-Thermoscanner vor der Weströhre bleiben jedoch weiter in Betrieb. Auch sie waren erst am Montag wieder angeschaltet worden. „Die nächtlichen Sperrungen und Umleitungen über die Anrainergemeinden entfallen“, vermeldet die Autobahn GmbH zudem.

Am Nachmittag des 3. März war kurz nach dem Tunnelportal der Weströhre der Auflieger eines Sattelzugs in Flammen aufgegangen. Zwei Personen, darunter der Fahrer des Trucks und ein weiterer Lastwagenfahrer, wurden bei dem Vorfall verletzt. Die Folge des Feuers waren massive, wochenlange Verkehrseinschränkungen nicht nur auf der Autobahn selbst, sondern auch in Leonberg und im Umland. Der Umleitungsverkehr quälte sich durch mehrere Gemeinden.