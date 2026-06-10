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  4. Konflikt um Studierenden-Wohnheime eskaliert

Uni-Campus Vaihingen Konflikt um Studierenden-Wohnheime eskaliert

Uni-Campus Vaihingen: Konflikt um Studierenden-Wohnheime eskaliert
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Die Wohnanlage Pfaffenhof 1 am Uni-Campus in Stuttgart-Vaihingen entstand in den 70er Jahren. Foto: Andreas Müller

Bewohner meutern wegen Schimmel und Legionellen. Der Betreiber widerspricht und verweist auf die stetige Sanierung.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Neulich gab es gute Nachrichten für die mehr als 500 Bewohnerinnen und Bewohner der Anlage Pfaffenhof 1 auf dem Uni-Campus in Stuttgart-Vaihingen. Die Vereinigung Stuttgarter Studentenwohnheime (VSSW) als Betreiber informierte sie darüber, dass im laufenden Jahr Sanierungsarbeiten durchgeführt würden. Geplant seien eine Erneuerung aller Küchen und wichtiger Steigleitungen, zudem Maler- und Silikonarbeiten in den Sanitärräumen. Niemand müsse dafür ausziehen, so die VSSW, die Arbeiten fänden bei laufendem Betrieb statt. Details zum Ablauf folgten zu einem späteren Zeitpunkt.

 

„Wenn nicht bald etwas passiert, droht die vollständige Unbewohnbarkeit der Gebäude.“

Studentenvertreter zur Situation in den Wohnheimen

War das ein Erfolg der Proteste, mit denen Studierende seit einiger Zeit auf Missstände in den denkmalgeschützten Wohnblöcken aus den Siebzigerjahren hinweisen? So deutete es der Verein Pfaffenhof Tutorien, der die Interessen der Bewohner gegenüber der VSSW vertritt: Unter dem zuletzt auch öffentlich erzeugten Druck, so ein Sprecher, tue sich endlich etwas. Ganz anders klang es beim Vermieter, einem privaten Verein, der nicht mit dem Studierendenwerk zu verwechseln ist. Die Maßnahmen seien keineswegs kurzfristig geplant, betont der VSSW-Geschäftsführer Fritz Berner, wie bei allen anderen Wohnheimen investiere man auch bei Pfaffenhof 1 regelmäßig in Unterhaltung und Teilsanierung. Einmal mehr, so Berner lägen die Sprecher der Bewohner also mit ihrer Kritik falsch.

Angespanntes Verhältnis zum Betreiber

Die gereizten Reaktionen zeigen, wie angespannt das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieterlobby seit geraumer Zeit ist. Eigentlich sind die mehrheitlich internationalen Studierenden dankbar für die Wohngelegenheit direkt auf dem Campus. Ob zur Uni, zur Mensa oder zu den ÖPNV-Haltestellen: Überall ist man von dort in wenigen Minuten. Mit um die 400 Euro sind die Zimmer oder Appartements für Stuttgarter Verhältnisse ziemlich günstig. „Attraktive Wohnplätze“ zu schaffen war schließlich das Ziel des 1969 gegründeten Vereins von Mitgliedern der Universität Stuttgart. Auf vom Land in Erbbaurecht überlassenen Grundstücken errichtete dieser in Vaihingen und der Stadtmitte sieben Anlagen für fast 2600 Studierende.

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Viele Millionen sind seither in die Sanierung der Gebäude geflossen, doch nach Jahrzehnten nagt der Zahn der Zeit sichtbar an ihnen. Gewisse Abstriche nehmen die Pfaffenhof-1-Bewohner angesichts der Vorteile in Kauf – doch zuletzt wurden die Verhältnisse aus Sicht ihrer Sprecher zunehmend unzumutbar. Nachdem sie sich intern mit ihren Beschwerden darüber nicht ernst genommen fühlten, gingen sie jetzt an die Öffentlichkeit. Fast flächendeckend wurden, gleichsam als letztes Mittel, Fernsehen, Radio und Zeitungen alarmiert. Wenn nicht bald etwas passiere, so die zentrale Botschaft, drohe die „vollständige Unbewohnbarkeit“ der Gebäude. Die hohe Luftfeuchtigkeit führe zu verbreitetem Schimmelbefall, dokumentiert in zahlreichen Belegfotos. Im Wasser habe ein beauftragtes Labor weitaus höhere Legionellenwerte gemessen als erlaubt. Und die Fluchttreppen seien derart mit Moos und Algen überwuchert, dass sie bei Nässe im Ernstfall zur Gefahr würden.

Kritiker beklagen ein „Klima der Angst“

Von all dem wolle die VSSW wenig hören, beklagen die Kritiker vom Tutorium-Verein. Im Gegenteil: Es herrsche ein „Klima der Angst“ und eine Atmosphäre der Einschüchterung. Wer Probleme anspreche, müsse womöglich sogar die Kündigung befürchten. Bei einem „Runden Tisch“ sei wenig herausgekommen, ihre E-Mails würden inzwischen nicht mehr beantwortet. Abhilfe werde nur oberflächlich geschaffen, etwa mit dem Überstreichen von Schimmel. Beistand erhalten die Betroffenen von der Studierendenvertretung, die mangels Mitsprachemöglichkeit indes nicht viel bewirken kann. Bei den Uni-Rektoraten und sogar im Ministerium hat sie schon Alarm geschlagen, ohne dass indes viel passierte.

Ganz anders wird die Situation vom VSSW-Geschäftsführer Berner wahrgenommen. Ausgangspunkt der Unruhe ist für ihn, dass dem Selbstverwaltungsverein der Raum entzogen wurde – zu schlimm habe es dort ausgesehen. Probleme mit Schimmel rührten oft daher, dass zu wenig gelüftet werde. Und die angeblich 22-fach überhöhten Legionellen-Werte stammten von einem nicht zertifizierten Prüflabor. Bei allen offiziellen Messungen liege die Belastung klar im erlaubten Rahmen. Diesen Punkt räumen die Kritiker ein, ein vom Gesundheitsamt zugelassenes Labor soll in ihrem Auftrag nun noch einmal messen.

Empört über „Versuche, uns schlecht zu machen“

Ziemlich angefasst reagiert der VSSW-Chef Berner auf die „Versuche, uns schlecht zu machen“. Bei den Vorwürfen handele es sich um eine „bösartige Unterstellung“, die Akteure des Tutorien-Vereins agierten nicht offen – aus Angst vor Konsequenzen, wie sie erläutern.

Den Kritikern hält der Geschäftsführer die Google-Bewertungen für den Wohnheim-Verein entgegen: bei 52 Rezensionen erhalte man die Durchschnittsnote 4,2 von 5; schlecht seien vor allem die älteren Kommentare. Gut 50 Bewertungen bei Tausenden von Bewohnern – das sei ja wohl kaum repräsentativ, kontern die Pfaffenhof-Sprecher.

Wie der eskalierte Konflikt befriedet werden kann, ist derzeit nicht ersichtlich; eine Gesprächsbasis scheint es aktuell nicht mehr zu geben. Nun wird mit Spannung erwartet, wann und wie die angekündigten Sanierungsmaßnahmen anlaufen – und was die Nachmessungen zur Legionellen-Belastung ergeben. In ein bis zwei Wochen soll Klarheit herrschen, ob die Werte im Rahmen liegen – oder weit darüber. Im ersten Fall könnte die Diskussion abklingen, im zweiten erst richtig hochkochen.

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