Uni-Campus Vaihingen Konflikt um Studierenden-Wohnheime eskaliert
Bewohner meutern wegen Schimmel und Legionellen. Der Betreiber widerspricht und verweist auf die stetige Sanierung.
Bewohner meutern wegen Schimmel und Legionellen. Der Betreiber widerspricht und verweist auf die stetige Sanierung.
Neulich gab es gute Nachrichten für die mehr als 500 Bewohnerinnen und Bewohner der Anlage Pfaffenhof 1 auf dem Uni-Campus in Stuttgart-Vaihingen. Die Vereinigung Stuttgarter Studentenwohnheime (VSSW) als Betreiber informierte sie darüber, dass im laufenden Jahr Sanierungsarbeiten durchgeführt würden. Geplant seien eine Erneuerung aller Küchen und wichtiger Steigleitungen, zudem Maler- und Silikonarbeiten in den Sanitärräumen. Niemand müsse dafür ausziehen, so die VSSW, die Arbeiten fänden bei laufendem Betrieb statt. Details zum Ablauf folgten zu einem späteren Zeitpunkt.