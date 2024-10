Erschütterung der Universität Hohenheim: Die Hochschule verliert unerwartet ihren langjährigen Rektor. Siebenmal wurde Stephan Dabbert zum beliebtesten Uni-Rektor in Baden-Württemberg gekürt. Nun ist er nach schwerer Krankheit gestorben.

Mathias Bury 02.10.2024 - 14:25 Uhr

Die Universität Hohenheim hat einen schweren Verlust zu beklagen. Am 1. Oktober ist ihr langjähriger Rektor Stephan Dabbert nach einer schweren Krankheit verstorben. Der 66-Jährige stand seit 2012 an der Spitze der Hochschule, er wurde zweimal in diesem Amt bestätigt, erst im April hatte seine dritte Amtszeit begonnen.