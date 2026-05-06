Unicredit gegen Commerzbank Burghof: eine „Katastrophe für den Finanzplatz“
Der Hohenheimer Finanzwissenschaftler Hans-Peter Burghof sieht den Versuch der Unicredit, die Commerzbank zu übernehmen, sehr kritisch – vor allem für den Mittelstand.
Der Hohenheimer Finanzwissenschaftler Hans-Peter Burghof sieht den Versuch der Unicredit, die Commerzbank zu übernehmen, sehr kritisch – vor allem für den Mittelstand.
Die Unicredit macht weiter ernst mit dem Versuch, die Commerzbank zu übernehmen. „Selbstverständlich“, sagt der Hohenheimer Finanzwissenschaftler Hans-Peter Burghof, habe die Commerzbank noch eine Abwehrchance. „Das Ganze ist immer noch auf Messers Schneide – das macht die Sache auch sehr spannend.“