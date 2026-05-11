Terry Hutt war einer der bekanntesten Fans der britischen Königsfamilie. Der Mann aus Weston-super-Mare, der Berichten zufolge von der verstorbenen Königin Elizabeth II. den Spitznamen „Union Jack Man“ erhalten hatte, ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Hutt wurde vor allem dadurch bekannt, dass er bei wichtigen Ereignissen der Royals ausharrte, oft über mehrere Nächte hinweg. Besonders bei royalen Geburten campierte er regelmäßig vor Krankenhäusern, um die Ankunft der neuen Mitglieder der Königsfamilie mitzuerleben.

„Ich bringe die Queen immer zum Lächeln“, sagte Hutt im Jahr 2016. „Vielleicht bleibe ich mehrere Nächte draußen, aber wenn ich sie zum Lächeln bringe, ist es das immer wert.“

Seit seiner Kindheit ein Fan der Royals

Seine Begeisterung für die britische Königsfamilie begann früh. Bereits im Alter von vier Jahren wurde Hutt zum Royalisten, nachdem der damalige König Georg VI. und Königin Elizabeth („Queen Mum“) seine Eltern nach dem Blitz in London besucht und ihm einen Erinnerungsbecher geschenkt hatten.

Über Jahrzehnte blieb diese Verbundenheit bestehen. 2013 verbrachte Hutt fast zwei Wochen auf einer Bank vor dem Krankenhaus, bevor Prinz George geboren wurde. Mitarbeiter versorgten ihn damals mit Porridge und Tee.

Auch bei der Geburt von Prinzessin Charlotte wartete Hutt vor dem St Mary’s Hospital. Damals war er 79 Jahre alt und schlief erneut auf derselben Bank. „Jedes Mal, wenn ein Baby geboren wird, sagen die Leute zu mir: ‚Es ist doch nur ein weiteres Baby.‘ Aber das ist ein royales Baby, das ist ein Unterschied“, sagte er damals.

Seine Frau habe ihn für verrückt erklärt, erzählte Hutt weiter. Er sei jedoch vorbereitet gewesen: mit wasserdichter Kleidung, einer Plane über der Bank und Union-Jack-Dekoration. „Wir nennen sie die royale Bank“, sagte er.

Engagement für NHS und Birnbeck Pier

Neben seiner Begeisterung für die Royals setzte sich Hutt auch für andere Themen ein. Seine Tochter Tracey Joy beschrieb ihn als „unermüdlichen“ Unterstützer des britischen Gesundheitsdienstes NHS und der Restaurierung des Birnbeck Pier in Weston-super-Mare.

Für den Erhalt und die Wiederherstellung des historischen Piers sammelte Hutt Tausende Unterschriften. Seine Tochter sagte, sie sei stolz auf dieses Engagement.

Dass Hutt 91 Jahre alt geworden sei, bezeichnete seine Tochter als „Wunder“. Hutt habe Nierenkrebs und mehrere Operationen überstanden und sich jedes Mal zurückgekämpft.

Am Ende seien Herzversagen, Lungenentzündung und eine Sepsis die Ursache seines Todes gewesen. Seine Tochter sprach von „einem gut gelebten Leben“ und erinnerte an seinen Lebenswillen, seine Liebe zu seiner Familie und seine Leidenschaft für die britische Königsfamilie.