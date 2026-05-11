Terry Hutt war einer der bekanntesten Fans der britischen Königsfamilie. Der Mann aus Weston-super-Mare, der Berichten zufolge von der verstorbenen Königin Elizabeth II. den Spitznamen „Union Jack Man“ erhalten hatte, ist im Alter von 91 Jahren gestorben.
11.05.2026 - 15:53 Uhr
Hutt wurde vor allem dadurch bekannt, dass er bei wichtigen Ereignissen der Royals ausharrte, oft über mehrere Nächte hinweg. Besonders bei royalen Geburten campierte er regelmäßig vor Krankenhäusern, um die Ankunft der neuen Mitglieder der Königsfamilie mitzuerleben.