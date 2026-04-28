Universität Freiburg Konflikt um Umgang mit „Spanner-Skandal“ eskaliert
Warum hat die Uni nicht offensiver über heimliche Videos informiert? Das wird nun Thema beim Arbeitsgericht. Dort wehrt sich die Personalchefin gegen eine Abmahnung.
Warum hat die Uni nicht offensiver über heimliche Videos informiert? Das wird nun Thema beim Arbeitsgericht. Dort wehrt sich die Personalchefin gegen eine Abmahnung.
Der Konflikt um den Umgang der Universität Freiburg mit dem Fall eines Ex-Mitarbeiters, der jahrelang hunderte von Frauen heimlich gefilmt hat, spitzt sich zu. Eigentlich wollte die Uni-Spitze um die Rektorin Kerstin Krieglstein in nächster Zeit intern aufarbeiten, warum sie nicht früher und offensiver über den „Spanner-Skandal“ informiert hat – daran hatte es scharfe Kritik auch von betroffenen Frauen gegeben. Nun aber dürfte die Kommunikationspolitik schon bald bei einer öffentlichen Gerichtsverhandlung thematisiert werden: Vor dem Arbeitsgericht Freiburg wehrt sich die Personalchefin der Uni, die sich in dem Fall offenbar zum Sündenbock gemacht sieht, per Klage gegen eine Abmahnung. Dies teilte ein Gerichtssprecher unserer Zeitung mit. Der sogenannte Gütetermin, bei dem die Chancen einer Einigung ausgelotet werden, sei für den 18. Mai angesetzt. Angesichts der vielen offenen Fragen dürfte die Verhandlung auf erhebliches Interesse stoßen.