Nach dem Galerienrundgang Stuttgart ist vor einem Feuerwerk neuer Ausstellungen in der Region. Was lohnt sich?

Kunst trifft Wissenschaft im Schauwerk

Ist künstlerische Forschung mehr als ein Schlagwort? Das ist die Frage der neuen Ausstellung im Museum Schauwerk in Sindelfingen. Ausgangspunkt ist das Schaufler Lab@TU Dresden – ein gemeinsames Projekt der Schaufler Foundation und der Technischen Universität Dresden. Es besteht aus einem Graduiertenkolleg mit acht Doktoranden sowie einem sechsmonatigen Artist-in-Residence-Programm. Die Schau „Kunst trifft Wissenschaft“ zeigt Werke von Christian Kosmas Mayer, Anton Ginzburg, Esmeralda Conde Ruiz und Rosa Barba. An diesem Samstag und Sonntag gibt es von jeweils 15 bis 16 Uhr kostenlose Führungen.

Hicham Berrada in Sindelfingen

Der Weg nach Sindelfingen lohnt doppelt, eröffnet doch die Städtische Galerie (Marktplatz 1) an diesem Samstag um 18 Uhr eine große Schau zum Werk von Hicham Berrada. Die erste institutionelle Einzelausstellung des marokkanischen Künstlers in Deutschland zeigt Berradas Videoarbeiten, Skulpturen und Performances als Reflex auf die Vergeblichkeit, natürliche Prozesse gänzlich künstlich steuern zu können. Weiter zu sehen sind in der Reihe „Schaufenster junger Kunst“ bis zum 6. Oktober für Sindelfingen geschaffene Installationen von Jill Kiddon.

Junge Kunst in der Ruoff-Stiftung

Arbeiten von 29 Absolventinnen und Absolventen beziehungsweise Studierenden der Universität der Künste in Berlin (UdK) und der Kunstakademie Stuttgart – etwa Stefanie Fleischhauer und Michael Schramm – führt die Schau „Stand jetzt II“ in den Räumen der Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12) zusammen. Das verbindende Band ist der Walter Stöhrer-Preis für Grafik, der im jährlichen Wechsel in Berlin und Stuttgart vergeben wird. Zur Eröffnung an diesem Sonntag, 29. September, um 11 Uhr präsentiert der Berliner Künstler Matthias Hartmann eine „musikalische Intervention“. Und es gibt an diesem Sonntag noch mehr aktuelle Kunst in Nürtingen. Der Kunstverein (Galgenbergstraße 9) eröffnet um 16.30 Uhr eine Schau der Stuttgarter Malerin Florina Leinß – es spricht der Kunstvermittler Tobias Wall.

Dirk Schlichting in Backnang

„So heiter wie hier wurde noch keine Lektion in Wahrnehmungs- und Medien-Theorie verabreicht“, kommentiert SWR-Kritiker Andreas Langen die Schau von Dirk Schlichting in der Galerie der Stadt Backnang (Petrus-Jacobi-Weg 1). Tatsächlich lauert in jedem Materialeinsatz des Installationskünstlers ein doppelter Boden – an diesem Samstag von 11 bis 18 Uhr und an diesem Sonntag von 11 bis 14 Uhr.