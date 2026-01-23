Unsere Kunsttipps für Stuttgart: Was ist „gute Kunst“, was ist „schwächere Kunst“?

Was ist „gute Kunst“, was ist „schwächere Kunst“? Die Exo Gallery in Stuttgart lässt darüber diskutieren. Was bietet der Kunststandort Stuttgart sonst?

Exo Gallery fragt nach Betont offen zeigt sich die Exo Gallery in Stuttgart (Silberburgstraße 145A) nicht nur räumlich. Zum Finale der aktuellen Schau „Encounters. Matter and Meaning“ mit Werken von Eberhard Bitter und Marina Wittemann lädt Galeristin Ilona Keilich zum Künstlergespräch unter besonderen Frage-Vorzeichen: „Wie lässt sich gute und schwächere Kunst unterscheiden?“ und „Sind kommerzielle Galerien noch relevant?“. Diskutieren wollen Ilona Keilich, Eberhard Bitter und Marina Wittemann am Samstag, 31. Januar, um 15 Uhr. „Encounters. Matter and Meaning“ sehen kann man an diesem Samstag, 24. Januar, von 13 bis 18 Uhr.

Bastienne Leuthe bei Christie’s

Dieser Wechsel lässt aufhorchen: Bastienne Leuthe, von Stuttgart aus seit 2017 als „Head of Contemporary Art, Germany“ in führender Position für das Auktionsunternehmen Sotheby’s tätig, agiert nun als „International Director, Post-War and Contemporary Art“ für den konkurrierenden Marktführer Christie’s. Christie’s hatte für den Südwesten zuletzt mit der erfolgreichen Versteigerung des Kerns der Sammlung Reuter in Paris aufhorchen lassen. Schön für den Kunststandort Stuttgart: Bastienne Leuthe wird weiterhin von Stuttgart aus agieren.

Bastienne Leuthe Foto: Christie’s

Schlichtenmaier mit Fleck-Solo

Alpenbilder im 42. Stock des Hochhauses Trianon in Frankfurt (Mainzer Landstraße 16)? Das bietet die Stuttgarter Galerie Schlichtenmaier (Kleiner Schlossplatz) noch an diesem Samstag und Sonntag beim Projekt „House of Galleries“. Zu sehen sind die eigentümlich kühlen Szenarien in einer Einzelausstellung zum Werk des Freiburger Malers Ralph Fleck. Gekontert wird die Strenge von Flecks Alpenbildern durch die überbordenden Städtebilder und Arbeiten aus eher konzeptuell angelegten Serien wie der Bücher zeigenden Reihe „Stapel“.

Ralph Fleck, Stapel 19 (Ausschnitt) Foto: Ralph Fleck/VG Bild-Kunst, Bonn

Was Bertram Kaschek empfiehlt

Bertram Kaschek ist in der Staatsgalerie Stuttgart Kurator für deutsche und niederländische Kunst auf Papier vor 1800. Wesentlich Kascheks Handschrift trägt aber auch die Neu-Positionierung der Kunst mit Fotografie auf der Staatsgalerie-Fotobühne „The Gällery“. Was Kaschek an der Kunst mit Fotografie fasziniert, ist jetzt nachzulesen – er ist Autor der aktuellen Ausgabe der Reihe „Fünf Bücher“ des Stuttgarter Verlags und Ausstellungsraums Hartmann Books & Projects (Liststraße 28/1). Vielleicht die schönste Empfehlung Kascheks: Loredana Nemes’ Annäherung an Rügen. Der wunderbare Titel „Graubaum und Himmelmeer“ wird hier zum bibliophilen Programm.