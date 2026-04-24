Unsere Kunsttipps: In Stuttgart trifft Literatur Kunst – und uns mitten ins Herz?

Nach dem Galerienrundgang Art Alarm in Stuttgart ist vor dem nächsten Kunstabenteuer – hier sind unsere Tipps.

Imke Valentien mit Literatur-Lust Was passiert, wenn man Kunst erzählerisch begegnet? Aus dieser Frage sind für ein Buch 23 Kurzgeschichten und Gedichte zu Auslöser-Werken entstanden. An diesem Sonntag, 26. April, wird der Band „Literatur trifft Kunst“ vorgestellt – in der Galerie Imke Valentien in Stuttgart (Liststraße 28/1). Die Buchpräsentation um 17 Uhr ist zugleich eine Ausstellungseröffnung – zu sehen sind „Auslöser“-Werke von Anna Ingerfurth, Ingrid Hartlieb, Michelin Kober, Gert Wiedmaier und anderen. Inmitten der Kunst gibt es am Dienstag, 28. April, sowie am Donnerstag, 30. April Lesungen – etwa mit Jürgen Seibold, Ute Bareiss, Lara Vonwald und Kai Bliesener.

Stefanie Patruno eröffnet Clara Stang

Immer wieder engagiert sich Stefanie Patruno, als Gast unserer Debattenreihe „Über Kunst“ in der Staatsgalerie Stuttgart mit viel Beifall bedachte Direktorin des Kunstmuseums Karlsruhe, für junge Künstlerinnen und Künstler. An diesem Sonntag, 26. April, spricht Patruno um 11 Uhr in der Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12) zur Eröffnung der Schau „Das, was ist“ mit Werken der 1999 geborenen Karlsruher Malerin Clara Stang. Stang ist in Stuttgart durch die Galerie Lauffer bekannt.

Clara Stang, „Ophelia“ Foto: Clara Stang

HAP Grieshaber-Eröffnung in Grafenau

„Man wird sehen, dass das ein Maler war.“ Der Satz des Holzschneiders HAP Grieshaber gilt nicht nur den eigenen Gouachen. „HAP Grieshaber – Gedruckte Bilder“ heißt denn auch eine Schau der Galerie Schlichtenmaier, die an diesem Sonntag um 11 Uhr am Stammsitz der Galerie in Grafenau (Schloss Dätzingen) eröffnet wird.

Jan-Christian Warnecke bei Abt Art

„Und jetzt?“ ist eine Gesprächsreihe unserer Kritikerin Adrienne Braun in der Galerie Abt Art in Stuttgart-Möhringen (Rembrandtstraße 18). Nächster Gast ist am Donnerstag, 7. Mai, Jan-Christian Warnecke, Leiter der Abteilung für Ausstellungen am Landesmuseum Württemberg. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Thema: „Vorsicht! Achtung! Gefahr? Wie gut sind unsere Kulturschätze gesichert?“ Der Eintritt? Ist frei.

Schauwerk bringt Schifano-Katalog

Nicht verpassen sollte man die Schau zum Gesamtwerk des italienischen Kult-Künstlers Mario Schifano im Museum Schauwerk in Sindelfingen (Eschenbrünnlestraße 15, Mi bis So 11 bis 18 Uhr). Jetzt ist der feine Katalog zu diesem Großprojekt erschienen (Sandstein Verlag, 38 Euro).