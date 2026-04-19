Der gesamte Himmel ist von einem unsichtbaren Leuchten erfüllt – einer diffusen, weichen Röntgenstrahlung, die teils aus dem fernen All und teils aus unserem eigenen Sonnensystem stammt. Diese Vordergrundstrahlung haben Astronomen jetzt erstmals von den kosmischen Emissionen getrennt und genauer kartiert.
Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching bei München ist es erstmals gelungen, mithilfe des deutschen Weltraumteleskops eROSITA die Röntgenstrahlung aus unserem Sonnensystem von ähnlicher Strahlung, die aus dem fernen Weltraum zu uns gelangt, zu trennen.