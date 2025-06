„Ich bin so gern am Feuersee...“, singt Lucy Duffner leicht (und) melancholisch, bis Technobeats einsetzen und Tanzbereitschaft folgt. Man will aufspringen, tanzen, schreien, denn ja: Stuttgart bekommt gerade von einer aufstrebenden Musikerin Songs geschenkt – und das ist mehr als ein Grund zur Freude.