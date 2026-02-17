Die untere Königstraße soll im Schlossgartenquartier die Visitenkarte der Stadt werden. Derzeit ist sie die Schmuddelecke der Stadt. Ein letzter Blick, bevor sie abgesperrt wird.
17.02.2026 - 07:05 Uhr
Der Weg vom Hauptbahnhof in die Königstraße führt direkt in die derzeit wohl unwirtlichste Ecke Stuttgarts: leere Schaufenster, vergammelte Blumeninseln und zwei schmale Durchgänge zum Schlossgarten hin, die nach Urin riechen. Eine Ecke, die man bei Dunkelheit meidet und die dennoch in ihrer Hässlichkeit sichtbar bleibt.