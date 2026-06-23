Kein Bock, Konzentrationsprobleme oder gar Aggressivität: Fast jede zweite Lehrkraft stresst das Verhalten ihrer Schüler. Was sind die Ursachen dafür?
23.06.2026 - 08:45 Uhr
Das Verhalten von Schülerinnen und Schülern macht Lehrkräften einer Umfrage zufolge immer stärker zu schaffen. Wie aus dem Deutschen Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung hervorgeht, geben immer mehr Befragte (46 Prozent) an, dass das Verhalten ihrer Schülerinnen und Schüler für sie die größte berufliche Belastung ist. Vor zwei Jahren hatte das nur gut jede dritte befragte Lehrkraft (35 Prozent) so empfunden.