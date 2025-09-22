 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Wirbel um höchsten Bosch-Vertreter in Ungarn

Unterstützer von Orban? Wirbel um höchsten Bosch-Vertreter in Ungarn

Unterstützer von Orban?: Wirbel um höchsten Bosch-Vertreter in Ungarn
1
Umstritten: Ungarns autoritärer Regent Viktor Orban Foto: Rudolf Karancsi/AP/dpa

Unterstützt er Viktor Orban im Wahlkampf? Der Budapester Repräsentant des Konzerns tauchte auf einer solchen Liste auf – und verschwand schnell wieder. Was war da los?

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Es ist eine heikle Frage für alle baden-württembergischen Unternehmen, die in Ungarn engagiert sind. Wie hält man es mit Viktor Orban, dem immer autoritärer agierenden, rechtspopulistischen Ministerpräsidenten? Wer Millionen oder Milliarden in dem osteuropäischen Land investiert, pflegt natürlich den Kontakt zur Regierung, auch auf höchster Ebene. Doch bei den Treffen geht es vor allem ums Geschäftliche, die Politik wird meistens ausgeklammert.

 

Nahezu tabu wäre es für Manager, direkt oder indirekt für Orban Partei zu ergreifen – zumal vor den fürs nächste Frühjahr geplanten Parlamentswahlen, bei denen der Premier ernsthaft herausgefordert werden könnte. Doch genau in diesen Verdacht ist nun der oberste Repräsentant des Stuttgarter Bosch-Konzerns in Ungarn geraten. Nachdem er in sozialen Medien als Mitglied eines Unterstützerkreises des umstrittenen Regenten aufgeführt wurde, entbrannte in der digitalen Öffentlichkeit des Landes eine erregte Debatte – die das Unternehmen schnellstmöglich mit einem entschiedenen Dementi auszutreten versuchte.

Kampf um die Hoheit im digitalen Raum

Es geht um den Digitalen Bürgerkreis (englisch: digital civic circle), ein erst im Sommer gegründetes Netzwerk im Umfeld von Orbans Fidesz-Partei. Offizielles Ziel ist es, den virtuellen Raum in Ungarn nicht länger anderen zu überlassen, sondern selbst zu besetzen und zu bespielen. Zugleich soll damit wohl die durchaus steigerbare Beliebtheit des Premiers bei jungen Leuten befördert werden. Im Kampf gegen seinen Kontrahenten Peter Magyar gilt der Bürgerkreis als wichtiges Forum.

Unsere Empfehlung für Sie

Mercedes investiert in Ungarn: Die diskreten Kontakte des Mercedes-Chefs zu Viktor Orbán

Mercedes investiert in Ungarn Die diskreten Kontakte des Mercedes-Chefs zu Viktor Orbán

Mercedes will Arbeitsplätze aus Deutschland nach Ungarn verlagern. Zur Beziehungspflege unterhält der Konzernchef auf höchster Ebene Kontakte zur ungarischen Politik. Die deutsche Öffentlichkeit soll davon möglichst wenig erfahren.

Entsprechend aufmerksam wurde registriert, als ein Fidesz-Abgeordneter unlängst auf Facebook eine Reihe prominenter Unterstützer aufführte. Mit Bild und Namen erschien da auch Istvan Szaszi, der Repräsentant der Bosch-Gruppe in Ungarn und der Adria-Region. Seit vier Jahren vertritt der Manager den Konzern in Budapest, für Bosch ist er bereits seit zwei Jahrzehnten dort und in Deutschland tätig. Onlinemedien griffen die Erwähnung umgehend auf, prompt entspann sich im Netz eine lebhafte Debatte: Dürfe ein hochrangiger Unternehmensvertreter sich im beginnenden Wahlkampf derart positionieren? Müsse er sich nicht zurückhalten und im Dienst politisch neutral bleiben, so wie das Bosch von seinen Beschäftigten erwarte?

„Ohne Kenntnis oder Zustimmung genannt“

Es dauerte nur wenige Stunden, dann war Szaszi aus dem Personaltableau wieder verschwunden. Der Grund: Bosch hatte laut einer Sprecherin „den ,Digital Civic Circle‘ kontaktiert und um Entfernung seines Namens und Fotos von entsprechenden Meldungen gebeten“. Die Nennung des Managers in diesem Zusammenhang sei nämlich „ohne seine Kenntnis oder Zustimmung erfolgt“, sie entbehre jeder Grundlage. Über die Falschinformation habe man auch die betroffenen Medien informiert, die das inzwischen korrigiert hätten.

Wie sich das Verhältnis zwischen Bosch und der Regierung Orban gestaltet, diese Frage beantworte die Sprecherin allgemein: „Grundsätzlich ist ein regelmäßiger Austausch mit Regierungs- und anderen politischen Vertretern zu wirtschafts- und industriepolitischen Themen in Ländern, in denen Bosch vertreten und ein wichtiger Arbeitgeber ist, üblich und wird in der Regel durch die lokalen Repräsentanten gepflegt – so auch in Ungarn.“

Weitere Themen

Unterstützer von Orban?: Wirbel um höchsten Bosch-Vertreter in Ungarn

Unterstützer von Orban? Wirbel um höchsten Bosch-Vertreter in Ungarn

Unterstützt er Viktor Orban im Wahlkampf? Der Budapester Repräsentant des Konzerns tauchte auf einer solchen Liste auf – und verschwand schnell wieder. Was war da los?
Von Andreas Müller
Warum fallen die Kryptowährungen heute?

Bitcoin, Ethereum, Ripple Warum fallen die Kryptowährungen?

Bitcoin, Ethereum und Ripple verbuchen heute Morgen allesamt Kursverluste. Was ist da los an den Märkten?
Von Lukas Böhl
Info-Talk mit Ergun Lümali: Autoindustrie in der Krise – Gespräch mit Mercedes-Betriebsratschef

Info-Talk mit Ergun Lümali Autoindustrie in der Krise – Gespräch mit Mercedes-Betriebsratschef

Seit Monaten läuft das Sparprogramm von Mercedes. Welche Perspektiven gibt es für die Belegschaft? Unsere Redaktion lädt am 6. Oktober zum Auto-Talk mit dem Gesamtbetriebsratschef.
Von Veronika Kanzler
Neue Chefin der DB?: Ein schwieriger Job zum Geburtstag

Neue Chefin der DB? Ein schwieriger Job zum Geburtstag

Mit der Südtirolerin Evelyn Palla soll künftig erstmals eine Frau an der Spitze des krisengeschüttelten Staatskonzerns stehen.
Von Thomas Wüpper
Klagen gegen die L-Bank: Land will Hälfte der Corona Soforthilfe zurück

Klagen gegen die L-Bank Land will Hälfte der Corona Soforthilfe zurück

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entscheidet demnächst über sechs Musterfälle. 1400 Klageverfahren gegen die landeseigene L-Bank sind noch in erster Instanz anhängig.
Von Matthias Schiermeyer
Verwaltungsgerichtshof: Showdown um Corona-Hilfsgelder

Verwaltungsgerichtshof Showdown um Corona-Hilfsgelder

Der Dauerstreit um Corona-Hilfen für Kleinbetriebe und Selbstständige geht in die entscheidende Phase. Der Verwaltungsgerichtshof verhandelt mehrere Musterverfahren.
Von Matthias Schiermeyer
Ladestation für E-LKW: Spedition an der Alb wird zum Truck-Stopp

Ladestation für E-LKW Spedition an der Alb wird zum Truck-Stopp

Der Wandel hin zur Elektromobilität verlangt auch von Spediteuren massives Umdenken. Ein schwäbischer Mittelständler findet sich da als Strom-Dealer und Pausen-Versorger wieder.
Von Andreas Geldner
Nachfolgerin von Richard Lutz: Regiochefin Palla soll neue Bahnchefin werden

Nachfolgerin von Richard Lutz Regiochefin Palla soll neue Bahnchefin werden

Laut Regierungskreisen soll bei der Bahn Evelyn Palla auf Richard Lutz folgen. Auch Medien hatten berichtet.
Stuttgarter Sportwagenbauer: Porsche setzt auf Verbrenner – Milliardenlast drückt Gewinn

Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche setzt auf Verbrenner – Milliardenlast drückt Gewinn

Porsche setzt wieder stärker auf Verbrenner und verschiebt E-Auto-Pläne. Was das für die Modellpalette bedeutet – und wie sich die Milliardenkosten auf die Bilanz auswirken.
Patrick Schnieder: Neuer Bahn-Chef könnte Montag feststehen

Patrick Schnieder Neuer Bahn-Chef könnte Montag feststehen

Wer wird neuer Bahn-Chef? Am Montag könnte Klarheit herrschen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellt dann eine neue Strategie vor.
Weitere Artikel zu Ungarn Bosch Viktor Orban Budapest Wahl Wahlkampf Exklusiv
 