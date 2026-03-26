Jährlich erkranken rund 56.500 Menschen in Deutschland an Lungenkrebs. Oft wird der Krebs erst spät diagnostiziert. Eine kostenlose CT-Untersuchung für starke Raucher soll das ändern.
26.03.2026 - 08:00 Uhr
Langjährige starke Raucherinnen und Raucher können künftig einmal im Jahr eine kostenlose Untersuchung zur Früherkennung von Lungenkrebs in Anspruch nehmen. Ab April haben Betroffene Anspruch auf die jährliche Untersuchung mittels Niedrigdosis-Computertomographie (CT). Allerdings könnte es noch etwas dauern, bis Termine flächendeckend verfügbar sind. Eine Auswahl wichtiger Aspekte: