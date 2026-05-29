In einigen Regionen Deutschlands kann es am Freitag zu kräftigen Gewittern mit Hagel, Sturmböen und Starkregen kommen.

Deutschland steht nach viel Sonne und sommerlicher Hitze ein Wetterumschwung bevor. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Freitag vor kräftigen Gewittern, die vor allem im Westen und Nordwesten aufziehen sollen. Betroffen ist nach aktueller Einschätzung besonders ein Streifen von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsen bis nach Schleswig-Holstein. Dort besteht ab dem Nachmittag erhöhte Unwettergefahr.

Hier droht Gewitter

Zunächst bleibt es in vielen Regionen freundlich. Die Temperaturen steigen verbreitet auf 26 bis 30 Grad, im Westen und Südwesten sind lokal bis zu 33 Grad möglich. An der Küste werden etwa 24 Grad erreicht. Im Tagesverlauf ziehen im Nordwesten jedoch rasch Wolken auf. Ab dem Nachmittag können sich dort gebietsweise starke Gewitter bilden.

Dabei drohen Starkregen, Hagel und Sturmböen. Laut DWD sind örtlich bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter binnen einer Stunde möglich. Zudem werden Hagel und Sturmböen um 75 km/h erwartet, in starken Gewittern sind auch Böen bis 85 km/h möglich.

In der Nacht zum Samstag verlagern sich die Gewitter von Nordwesten weiter in den Norden und die Mitte Deutschlands. Auch dann können sie kräftig ausfallen – mit heftigem Starkregen, Hagel und stellenweise schweren Sturmböen. Im Süden bleibt es zunächst noch deutlich ruhiger und sommerlich warm.