In einigen Regionen Deutschlands kann es am Freitag zu kräftigen Gewittern mit Hagel, Sturmböen und Starkregen kommen.
29.05.2026 - 05:10 Uhr
Deutschland steht nach viel Sonne und sommerlicher Hitze ein Wetterumschwung bevor. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Freitag vor kräftigen Gewittern, die vor allem im Westen und Nordwesten aufziehen sollen. Betroffen ist nach aktueller Einschätzung besonders ein Streifen von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsen bis nach Schleswig-Holstein. Dort besteht ab dem Nachmittag erhöhte Unwettergefahr.