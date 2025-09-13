Am Wochenende findet das Deutschlandtreffen der Urban Sketchers erstmals in Stuttgart statt. Die Stadt wird zum Atelier – über 750 Teilnehmende zeichnen sie.
Schnell gleitet der Filzstift über das Ringbuchblatt. Hier ein Strich, da eine Rundung, den Trubel des samstäglichen Flohmarkts auf dem Karlsplatz festhaltend. Gwendolyn Kleemann zeichnet konzentriert, Hand, Arm und Blick erfassen die flüchtigen Momente des Jetzt für das Morgen. „Gezeichnet? Habe ich seit ich denken kann“, sagt sie und lacht. Nun müsse sie schnell zu „ihrer Gruppe“. Die Lehrerin ist auf einem „Sketchwalk“, einem Stadtspaziergang, auf dem gezeichnet wird. Diese sind Teil des Deutschlandtreffens der Urban Sketchers, das zum neunten Mal stattfindet – und zum ersten Mal in Stuttgart.