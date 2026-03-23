Eine neue Risiko-Karte zeigt, welche Reiseziele sich durch aktuelle Konflikte und politische Spannungen verändert haben. Welche Länder gelten noch als sicher und wo ist Vorsicht geboten?
23.03.2026 - 16:19 Uhr
Die Sicherheitslage in vielen Teilen der Welt hat sich zuletzt spürbar verändert. Während einige Urlaubsländer stabil bleiben, gilt das für andere Regionen nicht mehr. Eine außerplanmäßig aktualisierte Risiko-Karte des Hamburger Krisenexperten A3M zeigt, welche Reiseziele 2026 noch als sicher gelten und wo Risiken zunehmen.