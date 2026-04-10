Pünktlich zum ersten Frühlingswochenende wächst das Freizeitangebot am Stuttgarter Max-Eyth-See: Eine neue Floß-Flotte verspricht Urlaubsfeeling auf dem Neckar – inklusive regionalem Wein und Tapas.

An der Anlegestelle neben dem Max-Eyth-Steg liegt eines der neuen Floßboote von Cool-Tours, mit denen das Angebot in dieser Saison erweitert wurde. Von hier aus starten Afterworks, Genuss-Touren oder ganz individuelle private Feiern zu Floß aufs Wasser. Das bisher einzige kleinere Floß „Finne“, das seit vergangenem Jahr auf dem Neckar unterwegs ist, hat Zuwachs bekommen: Mit „Fischle“ und „Flipper“ sind zwei baugleiche Event-Flöße dazugekommen, die ebenfalls für Gruppen von bis zu zwölf Personen ausgelegt sind.

Für Kleingruppen und Einzelpersonen: Afterwork auf dem Neckar-Floß

Konzipiert sind sie für unkomplizierte Runden. Ein überdachter Bereich mit Bänken und Tischen bietet Schutz bei Sonne oder Wetterwechsel, vorne gibt es ein offenes Deck mit großem Holztisch und Sitzplätzen (siehe Bildergalerie). Ergänzt wird das Angebot durch das größere Passagierfloß „Flunder“, das deutlich mehr Kapazität hat. Gebucht werden können unterschiedliche Touren, von kurzen Rundfahrten bis zu längeren Fahrten über mehrere Stunden – auch mit gastronomischem Angebot.

Neben den exklusiven Touren, bei denen Kleingruppen die Event-Flöße für sich allein buchen können, gibt es auch verschiedene Events für Einzelpersonen wie 45-minütige Afterwork-Sundowner-Fahrten für 25 Euro pro Nase, die offen für alle sind und für die online über das Buchungstool des Riverhouse Tickets erworben werden können. Wir sind heute auf einer Wine-and-Tapas-Tour unterwegs.

Genussfahrt vorbei an Steillagen

Während wir an der Anlegestelle am Max-Eyth-See warten, dass es losgeht, docken „Finne“ und „Fischle“ nebeneinander an und werden miteinander verbunden. So entsteht eine zusammenhängende Fläche, auf der bis zu 24 Personen gemeinsam unterwegs sein können. Gemeinsam geht es nun los, erster Stopp ist das Riverhouse am Max-Eyth-See.

Das Event-Floß fährt langsam vorbei an den idyllischen Steillagen. Die Weinberge ziehen sich dicht bepflanzt den Hang hinauf.

Tapas und regionaler Wein vom Riverhouse

Am Riverhouse wird angelegt und ordentlich aufgetischt. Tapas und Wein aus der Region Stuttgart stehen bereit: Hummus, Obatzda, Salate, gegrilltes Gemüse, Oliven, Käse, Dips und Brot. Dazu Wein vom Weingut Zaiß, an dessen Hängen man kurz zuvor vorbeigefahren ist. Während das Event-Floß – je nach Länge der gebuchten Route – vom Skipper über den Neckar gesteuert wird, kann man es sich gut gehen lassen. Hinweise auf Ausflugsziele am Neckar gibt es keine, der Fokus des Ausflugs auf dem Neckar liegt ganz auf Genuss und Entspannung.

Das Floß-Angebot wurde im vergangenen Jahr so gut gebucht, dass Chef Stefan Sendelbach seine Flotte direkt vergrößert hat. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt/Christoph Schmidt

Die Idee dahinter ist simpel: ein bisschen Urlaub in der Stadt, ohne große Anreise. Raus aufs Wasser, ein paar Stunden unterwegs sein, essen, trinken, wieder zurück.

Das Konzept: Entschleunigung pur

„Die Finne gibt es seit einem Jahr“, sagt Geschäftsführer Stefan Sendelbach. Das Angebot sei von Anfang an gut angenommen worden, an den Wochenenden sei man „eigentlich komplett ausgebucht“ gewesen.

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Die meisten Fahrten werden für zwei Stunden gebucht, manche Gruppen bleiben länger, vier, sechs oder acht Stunden sind ebenfalls möglich. Zwei Stunden gelten als Standardrunde, gefahren wird dabei zwischen Bad Cannstatt und der Schleuse Hofen. Auf eine Schleusung wird in dieser Zeit verzichtet – sie würde rund 20 Minuten dauern und einen großen Teil der Fahrzeit ausmachen.

Wer länger unterwegs ist, fährt weiter. Ab vier Stunden geht es in der Regel Richtung Remseck, vorbei am Stadtstrand, mit Schleusung und entsprechend mehr Strecke.

Neben der Wine-and-Tapas-Tour gibt es auch eine BBQ-Tour, bei der fertig mariniertes Fleisch und das nötige Zubehör bereitstehen, die Gäste aber selbst grillen. Die exklusiven Touren mit Skipper beginnen bei rund 500 Euro für ein Floß mit bis zu zwölf Personen. Außerdem werden Frühstückstouren auf dem großen Schiff „Flunder“ angeboten.