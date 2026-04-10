Urlaub vor der Haustür Stuttgarts neue Flotte: Mit Floß, Wein und Tapas über den Neckar
Kleine Flotte, große Nachfrage: Am Max-Eyth-See startet die Saison mit neuen Angeboten für den Feierabend auf dem Wasser. Lohnt sich das? Aber ja!
Kleine Flotte, große Nachfrage: Am Max-Eyth-See startet die Saison mit neuen Angeboten für den Feierabend auf dem Wasser. Lohnt sich das? Aber ja!
Pünktlich zum ersten Frühlingswochenende wächst das Freizeitangebot am Stuttgarter Max-Eyth-See: Eine neue Floß-Flotte verspricht Urlaubsfeeling auf dem Neckar – inklusive regionalem Wein und Tapas.