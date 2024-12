Das Landgericht Stuttgart verurteilt eine 52-jährige Backnangerin für eine Attacke mit zwei Messern auf ihren Ehemann zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis.

Henning Maak 18.12.2024 - 16:59 Uhr

Es wurde emotional im gut gefüllten Saal des Stuttgarter Landgerichts am letzten Tag des Prozesses wegen versuchten Mordes gegen eine 52-jährige Frau aus Backnang. Unter Tränen beteuerte die Angeklagte in ihrem letzten Wort, dass ihre Tat nur eine Art Notwehr gewesen sei und sie am liebsten alles rückgängig machen würde, wenn sie könnte. Als sie dann noch betonte, dass es ihr das Herz breche, dass ihre Kinder und Enkel in die Sache hineingezogen worden seien, platzte einem Familienmitglied der Kragen: Er reagiert mit einem lauten Zwischenruf, was ihm prompt eine scharfe Ermahnung der Vorsitzenden Richterin Monika Lamberti einbrachte.