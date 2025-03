Ein Streit im Straßenverkehr kostet zwei Wochen später einen der Beteiligten fast das Leben. Das Stuttgarter Landgericht hat einen Messerangriff in Filderstadt mit Haftstrafen geahndet – bis zu drei Jahre und drei Monate.

Zwei Messerstiche, dazu mehrere Schläge und Tritte auf offener Straße in einem Wohngebiet in Filderstadt (Kreis Esslingen) kommen zwei 27 und 28 Jahre alte Brüder teuer zu stehen. Sie müssen drei Jahre drei Monate beziehungsweise zweieinhalb Jahre in Haft. Die 19. Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts verkündete dieses Urteil am Dienstagnachmittag. Außerdem müssen die Brüder befürchten, dass ihre Bewährung widerrufen wird, unter der sie wegen anderer Verkehrs- beziehungsweise Einbruchsdelikten gestanden hatten.