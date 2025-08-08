Wegen Betrugsvorwürfen saß Michael Ballweg monatelang vor Gericht. In den wesentlichen Punkten wurde er freigesprochen. Aber damit möchte er sich nicht zufriedengeben.
08.08.2025 - 10:08 Uhr
Im Betrugsverfahren gegen „Querdenken“-Initiator Michael Ballweg haben sowohl Verteidigung wie Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Das teilte das Landgericht Stuttgart mit. Das Urteil bleibe somit bis zur Entscheidung über die Revision oder bis zur – jederzeit möglichen – Rücknahme der Revisionen nicht rechtskräftig. Nach der Zustellung des schriftlichen Urteils durch das Gericht hätten die Revisionsführer einen Monat Gelegenheit, diese zu begründen.