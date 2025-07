Urteil im „Querdenker“-Prozess: Ein Freispruch ebnet den Weg zur Aussöhnung

Es wirkt, als hätte das Stuttgarter Landgericht dem „Querdenken“-Erfinder Michael Ballweg einen Terminwunsch erfüllt. Genau einen Tag, bevor er am 1. August zum fünften Jahrestag virtuell die Erinnerung an eine Großdemo mit Zehntausenden Teilnehmenden in Berlin aufleben lassen will, fällt in Stuttgart das Urteil im Verfahren gegen den Anführer der Protestbewegung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen.

Am Freitag sollen alle, die dabei waren, Fotos, Videos und Erinnerungen an diese Hochzeit der Coronaproteste ins Netz stellen. Getragen von der Freude, die zumindest der wichtigste Teil des Urteils auslöst: freigesprochen zu sein vom Vorwurf, mit dem Geld seiner Unterstützerinnen und Unterstützer Betrug begangen zu haben. Und beim Vorwurf der Steuerhinterziehung blieben 19,53 Euro übrig – wegen einer Hundematte und eines Parfums, die Ballweg beide über die Firma abrechnete. Dieser Freitag wird bundesweit ein Freudentag für den „Querdenker“ – nach dem Tag des Triumphes am Landgericht. Ein Mammutverfahren mit Miniverurteilung am Ende Der IT-Unternehmer aus Stuttgart hat gezeigt: Der Staat kann ihm nichts anhaben. Eine kaum spürbare Miniverurteilung ist in einem zehnmonatigen Mammutverfahren herausgekommen. Das beweist neben der vom Gericht festgestellten Unschuld in mehreren Punkten vor allem eines: Der Rechtsstaat hat hier funktioniert. Immer wieder waren aus den Reihen der „Querdenken“-Bewegung im Laufe des Verfahrens Stimmen gekommen, die behaupteten, es werde ein politischer Prozess geführt mit dem Ziel, Ballweg mundtot zu machen. So ist es nicht gekommen, das zu unterstellen war falsch. Nun sollte auch eine Versöhnung möglich sein für jene Kritiker, die ihren Argwohn aus der Coronazeit behalten haben – gegründet auf der Annahme, die Maßnahmen seien nicht zum Schutz vor einem gefährlichen Virus verhängt worden, sondern um die Bevölkerung ihrer Grundrechte zu berauben. Die Staatsanwaltschaft sieht es nicht als Klatsche Die Staatsanwaltschaft hatte sich festgebissen am Vorwurf, Ballweg habe Geld für sich selbst verwendet, das er erhalten hatte, um Demos zu finanzieren. Das sah das Gericht anders. Die Staatsanwaltschaft gab sich als gute Verliererin. Es sei nun mal üblich, dass man Sachverhalte unterschiedlich bewerte, hieß es nach dem Verfahren. Das Urteil nicht als „Klatsche“ für die Staatsanwaltschaft zu werten, wird indes außerhalb der Behörde kaum jemand nachvollziehen können. Sie hat sich verrannt – wobei man nicht politische Motive, sondern juristische Hartnäckigkeit annehmen darf. Es blieben 19,53 Euro an hinterzogener Steuer. Die lange Untersuchungshaft bleibt als übler Makel An anderer Stelle hat sich der Staat von unschöner Seite gezeigt. Mag es anfangs nachvollziehbar gewesen sein, wegen der Fluchtgefahr und der Höhe des angenommenen Schadens Untersuchungshaft anzuordnen, ist nun klar: Da wurde der Bogen überspannt. Fast neun Monate lang saß Ballweg in Stammheim. Die Frage ist berechtigt, ob hier nicht ein Exempel an einem unbequemen Kritiker statuiert werden sollte. Zwar bekommt der 51-jährige Ballweg eine finanzielle Entschädigung, aber die Lebenszeit ohne persönliche Freiheit ist dahin. Überreaktionen haben den Diskurs bestimmt Der Prozess hat gezeigt, wie die Zeit der Pandemie eine Gesellschaft vulnerabel gemacht hat. Es ging einerseits um den Schutz vorm Virus, andererseits um den Schutz der Freiheit; auf beiden Seiten wurde überzogen. Die Lehre muss sein, dass ein offener Diskurs und ein behutsames Abwägen der Grundrechte – Versammlungsfreiheit auf der einen, körperliche Unversehrtheit auf der anderen – behutsamer geführt werden muss, sollte ein ähnliches Ereignis nochmals eintreten. Das bleibt als Mahnung.