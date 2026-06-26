Die Entscheidung zu lebenslanger Haft mit einer möglichen Sicherungsverwahrung ist richtig, kommentiert Christian Gottschalk. Doch Fragen bleiben.
Selten ist es von Beginn eines Verfahrens an klarer gewesen, dass dieses nur mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe enden kann. Der Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt ist unmittelbar nach seiner wahnsinnigen Amokfahrt aus dem Auto heraus festgenommen worden, an seiner Täterschaft hat es nie auch nur den Hauch eines Zweifels gegeben. Wohl aber an seinem Geisteszustand. Psychologisch lassen sich seine wirren Gedankengänge auf vielen Seiten erklären, umgangssprachlich hat Taleb A. nicht alle Tassen im Schrank. Dass sich das Gericht auch im Nachhinein die Möglichkeit offen hält, nach der Haft eine Sicherungsverwahrung zu verhängen, ist eine folgerichtige Entscheidung.