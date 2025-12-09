Das Stuttgarter Amtsgericht hat Mietern in Stuttgart-Ost recht gegeben: Eine Maisonette-Wohnung, ein Freisitz oder manuelle Rollläden rechtfertigen keinen Mietaufschlag.
Die Vonovia-Tochter Süddeutsche Wohnen hat von Mietern in Stuttgart-Ost eine höhere Miete eingefordert: Statt wie bislang gut 600 Euro sollten sie plötzlich knapp 668 Euro monatlich zahlen. Die Wohnungsgesellschaft begründete dies mit den Eigenschaften der Wohnung: Weil sie manuelle Rollläden und einen Freisitz hat – also etwa einen Balkon – und weil es eine Maisonette-Wohnung ist, setzte das Unternehmen einen Zuschlag auf die bisherige Miete. All diese Dinge zeichneten die Wohnung aber auch schon vorher aus und waren nicht erneuert worden.