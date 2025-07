Urteil über Michael Ballweg: „Querdenker“-Prozess: Vorm Gerichtssaal brandet der Applaus auf

Prozess gegen „Querdenken“-Gründer Der Fall Ballweg: Das Strafverfahren ist kein politischer Prozess

Michael Ballweg setzt sich am Rande des Strafverfahrens als politisch Verfolgter in Szene. Doch es geht vor Gericht in dem Verfahren überhaupt nicht um die Überzeugungen des „Querdenkers“, meint unsere Reporterin Christine Bilger.