Die USA haben nach eigenen Angaben Ziele im Iran angegriffen. Die Attacke erfolgte laut US-Armee als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers.

red/AFP 09.06.2026 - 23:33 Uhr

Die US-Armee hat nach eigenen Angaben Angriffe auf den Iran begonnen. Es handele sich um Angriffe zur „Selbstverteidigung“ nach dem Abschuss eines US-Hubschraubers vom Typ Apache, teilte das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom am Dienstag mit. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, dass die Piloten bei dem Hubschrauber-Abschuss zwar unverletzt geblieben seien, die Vereinigten Staaten aber „gezwungenermaßen auf diesen Angriff reagieren“ müssten.