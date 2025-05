Fans von Melania Trump in Slowenien haben Pech: Erst brannte eine Darstellung der US-First-Lady als Holz-Skulptur nieder, jetzt wurde die Bronze-Kopie dieses Objekts gestohlen.

Die Bronze-Statue in Slowenien, die US-First Lady Melania Trump in Lebensgröße darstellt, ist gestohlen worden. Wie das Polizeipräsidium in der Hauptstadt Ljubljana auf Anfrage der dpa bestätigte, ist das Verschwinden des Objekts am 13. Mai gemeldet worden. Die Statue sei in Höhe der Fußknöchel abgesägt worden. Nun seien dazu Ermittlungen im Gange.