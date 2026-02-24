US-Geschäft bricht ein: Trumps Zollpolitik hinterlässt Spuren in Baden-Württemberg

Wer gedacht hatte, dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA vom vergangenen Freitag ein Gewinn für Unternehmen in Baden-Württemberg sein könnte, sah sich bald getäuscht. Das Gericht hatte zwar einen bedeutenden Teil der von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle für unzulässig erklärt und tatsächlich wurden diese nach einem wirtschaftlichen Notstandsgesetz erhobenen Zölle in Höhe von pauschal 15 Prozent auch am Dienstag ausgesetzt. Aber schwuppdiwupp traten um Mitternacht die Nachfolger in Höhe von mindestens 10 Prozent auf einer anderen Gesetzesgrundlage in Kraft.