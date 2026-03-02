Wo die US-Truppen überall stationiert sind, zeigt diese Karte der weltweiten Militärstützpunkte.
Die Vereinigten Staaten betreiben das mit Abstand größte Netz militärischer Stützpunkte weltweit. Während andere Länder selten über eigene Basen außerhalb ihrer Landesgrenzen verfügen, unterhält das US-Verteidigungsministerium – nach Schätzungen des Politikwissenschaftlers David Vine – rund 800 Militärstützpunkte in über 80 Ländern. Diese globale Präsenz ist historisch gewachsen und spiegelt die sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und strategischen Interessen der USA wider.