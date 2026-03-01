Mit seinem Tross kam er ins Hi Life, trat aber nicht auf: US-Star Jason Derulo verärgert nach seinem Stuttgarter Konzert die Fans und den Clubchef. Was ist bei der Aftershow passiert?
01.03.2026 - 16:05 Uhr
Große Erwartungen, lange Gesichter: Die angekündigte After-Show-Party mit US-Popstar Jason Derulo im Stuttgarter Club Hi Life hat in der Nacht zum Samstag nicht wie geplant stattgefunden. Zwar erschien der Sänger nach seinem stürmisch gefeierten Konzert in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit seinem Tross in der Kellerlocation am Rotebühlplatz – zu einem Auftritt kam es jedoch nicht.