Große Skepsis: Viele Deutsche lehnen den Angriff auf den Iran ab und sehen ihn als Bruch des Völkerrechts. Was stattdessen breite Zustimmung findet.
27.04.2026 - 12:27 Uhr
Die Menschen in Deutschland blicken einer Umfrage zufolge mit großer Skepsis auf den Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran. Laut einer Erhebung des German Institute for Global and Area Studies in Hamburg halten 71 Prozent der Befragten den militärischen Angriff für ungerechtfertigt und völkerrechtswidrig. Nur 28 Prozent sehen darin eine legitime präventive Maßnahme.