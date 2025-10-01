Der Regierungsstillstand in den USA trifft auch den Flugverkehr mit möglichen Auswirkungen auf Sicherheit, Wartezeiten und Flüge.
In den USA ist es zum 1. Oktober 2025 zu einem teilweisen Regierungsstillstand (Shutdown) gekommen, weil sich Demokraten und Republikaner nicht auf ein neues Budget einigen konnten. Betroffen sind auch Teile des Verkehrsministeriums und der Luftfahrtbehörden. Laut dem US-Verkehrsministerium werden mehr als 11.000 Beschäftigte der Luftfahrtbehörde FAA vorübergehend beurlaubt. Auch die Transport Security Administration (TSA) ist direkt betroffen. Rund 50.000 Mitarbeiter an den Sicherheitskontrollen müssen weiterarbeiten, werden aber aktuell nicht bezahlt.