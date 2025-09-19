USA-Reise des Stuttgarter Balletts: Wie Trumps Politik die Lust auf „Onegin“ verdirbt

Er ist überall. „Wir haben das Kennedy Center übernommen. Uns gefiel nicht, was sie dort zeigen“, so zitierte ARD-Korrespondent Ralf Borchard im Februar den US-Präsidenten Donald Trump. Der hatte kurz nach seinem zweiten Amtsantritt auch im Fall des Kulturzentrums in Washington getan, was er nicht lassen kann: Demokraten feuern, sich selbst zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats machen, einen Vertrauten als Geschäftsführer einsetzen. Das Ziel ist klar formuliert: Ein im Trumpschen Sinne „gutes“ Programm, also nichts „Wokes“, „Progressives“.