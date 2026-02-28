Eine offizielle Todesnachricht gibt es bislang nicht. Doch mehrere israelische Medien berichten unter Berufung auf Militärkreise über den Tod des iranischen Staatschefs Chamenei.

Mehrere israelische Medien berichten unter Berufung auf Militärs, der iranische Staatschef Ali Chamenei sei tot. Der Sender Kanal 12 berichtete, US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hätten Bilder zu sehen bekommen, auf denen die Leiche Chameneis zu sehen sei, nachdem sie aus den Trümmern seines Anwesens geborgen worden sei. Das Nachrichtenportal „ynet“ berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen israelischen Beamten ebenfalls, dass der Ajatollah getötet worden sei.

 

Den Angaben aus Israel zufolge sind außerdem führende Vertreter der iranischen Militärführung getötet worden. Unter den Toten seien unter anderem der Kommandeur der Revolutionsgarden, Mohammed Pakpur, sowie Irans Verteidigungsminister Asis Nasirsadeh, wie die israelischen Streitkräfte mitteilten. Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte zuvor in einer Videobotschaft gesagt, es gebe viele Anzeichen, dass Chamenei nicht mehr lebe. Eine offizielle Bestätigung des Todes des iranischen Staatschefs gibt es bisher nicht.