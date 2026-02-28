Eine offizielle Todesnachricht gibt es bislang nicht. Doch mehrere israelische Medien berichten unter Berufung auf Militärkreise über den Tod des iranischen Staatschefs Chamenei.

dpa 28.02.2026 - 21:55 Uhr

Mehrere israelische Medien berichten unter Berufung auf Militärs, der iranische Staatschef Ali Chamenei sei tot. Der Sender Kanal 12 berichtete, US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hätten Bilder zu sehen bekommen, auf denen die Leiche Chameneis zu sehen sei, nachdem sie aus den Trümmern seines Anwesens geborgen worden sei. Das Nachrichtenportal „ynet“ berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen israelischen Beamten ebenfalls, dass der Ajatollah getötet worden sei.