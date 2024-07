Eine Radtour bei Vaihingen an der Enz hat für einen Jugendlichen schwere Folgen. Er fährt auf einem Radweg - und kann beim Kreuzen einer Straße nicht rechtzeitig bremsen.

ljy/dpa/lsw 14.07.2024 - 12:37 Uhr

Bei dem Versuch, eine Landstraße mit dem Pedelec zu überqueren, ist ein 15-Jähriger im Landkreis Ludwigsburg mit einem Auto kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er am Samstagnachmittag gegen 17.40 Uhr mit zwei Freunden auf einem abschüssigen Radweg bei Vaihingen an der Enz von Gündelbach kommend in Richtung des Ortsteils Horrheim, der eine Landstraße kreuzt. Auf Höhe des kreuzenden abschüssigen Radwegs „Junges Guckenhausen“ wollten drei Freunde mit ihren Fahrrädern die Landstraße in Richtung Horrheim überqueren.