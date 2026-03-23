Die Stadt Vaihingen sucht ab sofort einen Käufer für ein Backsteingebäude im Enßle-Areal. Das Gebäude soll zu einem attraktiven und nachhaltigen Gastronomiestandort entwickelt werden.

Die Stadt Vaihingen an der Enz sucht im Rahmen eines Investorenauswahlverfahrens ab sofort einen Käufer für das Backsteingebäude im Enßle-Areal. Ziel sei es laut Pressemitteilung, einen Investor und Betreiber zu gewinnen, der das Gebäude zu einem attraktiven und nachhaltigen Gastronomiestandort entwickelt – rechtzeitig zur Bürgergartenschau 2029 und darüber hinaus.

Parkmöglichkeiten in der Umgebung Das nicht unter Denkmalschutz stehende Backsteingebäude befindet sich laut Stadt „in 1-A-Lage“: Wenn sich 2029 die Türen zur Bürgergartenschau öffnen, werde der Gebäudekomplex in das Entree zum Ausstellungsgelände eingebunden sein. Gleich angrenzend verläuft die zentrale Wegführung durch die Bürgergärten über die neue Rad- und Fußbrücke bis zum Häcker-Areal.

Auch im dauerhaften Betrieb nach der Gartenschau überzeuge der Standort durch seine hohe Aufenthaltsqualität: Angrenzend entstehen Grün- und Freiflächen, südöstlich des Gebäudes werde ein neuer Kinderspielplatz angelegt. Öffentliche Parkmöglichkeiten stehen sowohl im Parkhaus Köpfwiesen als auch entlang der Straße Zum Mühlkanal zur Verfügung.

Immobilie liegt im Sanierungsgebiet

Durch die Verortung im Sanierungsgebiet „Enzaue/Häcker-Areal“ könnten Instandsetzungsarbeiten und Modernisierungen gefördert werden. „Gesucht wird ein Investor, der ein überzeugendes gastronomisches Konzept mit ganzjährigem Angebot realisiert und den Standort langfristig betreibt“, heißt es von Seiten der Stadt Vaihingen an der Enz. „Eine Außenbewirtschaftung auf den angrenzenden Freiflächen ist ausdrücklich erwünscht.“

Weitere Informationen zur Ausschreibung sowie zur Gartenschau sind auf der Homepage der Stadt Vaihingen an der Enz abrufbar. Die Bewerbungen können bis zum 31. Mai eingereicht werden. Die Unterlagen zum Auswahlverfahren stellt die Wüstenrot Haus- und Städtebau bereit. Ansprechpartner ist Timo Lorenz, der unter 07141/16757219 oder timo.lorenz@wuestenrot.de erreichbar ist.