Die Stadt Vaihingen sucht ab sofort einen Käufer für ein Backsteingebäude im Enßle-Areal. Das Gebäude soll zu einem attraktiven und nachhaltigen Gastronomiestandort entwickelt werden.
23.03.2026 - 13:00 Uhr
Die Stadt Vaihingen an der Enz sucht im Rahmen eines Investorenauswahlverfahrens ab sofort einen Käufer für das Backsteingebäude im Enßle-Areal. Ziel sei es laut Pressemitteilung, einen Investor und Betreiber zu gewinnen, der das Gebäude zu einem attraktiven und nachhaltigen Gastronomiestandort entwickelt – rechtzeitig zur Bürgergartenschau 2029 und darüber hinaus.