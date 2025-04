„It’s time to let go“ – Der bewegende letzte Auftritt des „Iceman“

„Top Gun“ machte Val Kilmer berühmt. In den 1990ern war er ein Superstar, schlüpfte in den „Batman“-Anzug. Später erkrankte er an Kehlkopfkrebs. In „Top Gun: Maverick“ nahm er Abschied vom Filmpublikum.

Theresa Schäfer 02.04.2025 - 09:34 Uhr

Der Mann hat keine Stimme mehr. Deshalb tippt er die Worte, die er dem Kampfpiloten Pete Mitchell (Tom Cruise) noch mitgeben will, in einen Computer: „It’s time to let go.“ Es ist Zeit loszulassen. Mit dieser Szene verabschiedete sich Val Kilmer 2022 vom Publikum. „Top Gun: Maverick“ war sein letzter Film. Am Dienstag ist der Schauspieler gestorben. Er wurde 65 Jahre alt.