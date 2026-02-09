Zum Valentinstag lassen sich viele Stuttgarter Restaurants etwas Besonderes einfallen: es werden exklusive Menüs, mehrere Gänge und sogar Gerichte für zu Hause angeboten.
09.02.2026 - 10:45 Uhr
Exklusive Menüs, mehrere Gänge, feine Gerichte für zu Hause oder romantische Extras, wie Kinokarten: Zum Valentinstag haben sich viele Stuttgarter Restaurants besondere Angebote einfallen lassen. Ideal für Paare, die den Abend romantisch genießen möchten – ob schick essen gehen oder entspannt auf dem Sofa.