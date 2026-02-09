Zum Valentinstag lassen sich viele Stuttgarter Restaurants etwas Besonderes einfallen: es werden exklusive Menüs, mehrere Gänge und sogar Gerichte für zu Hause angeboten.

Exklusive Menüs, mehrere Gänge, feine Gerichte für zu Hause oder romantische Extras, wie Kinokarten: Zum Valentinstag haben sich viele Stuttgarter Restaurants besondere Angebote einfallen lassen. Ideal für Paare, die den Abend romantisch genießen möchten – ob schick essen gehen oder entspannt auf dem Sofa.

Der Zauberlehrling Im „Zauberlehrling“ im Heusteigviertel haben Verliebte gleich zwei Möglichkeiten, ihr Valentinsessen zu genießen. Vor Ort wird ein exklusives Fünf-Gänge-Menü mit passender Weinauswahl serviert. Auf der Karte stehen kreative Kompositionen wie Ikarimi-Lachs mit Roter Bete sowie Schwarzfederhuhn als Hauptgang. Den süßen Abschluss bildet ein Dessert aus Schokolade, Himbeere und Mandel.

Wer den Abend lieber gemütlich zu Hause verbringen möchte, kann im „Zauberlehrling“ alternativ ein fertig vorbereitetes Menü zum Aufwärmen bestellen – und so Gourmetküche im eigenen Wohnzimmer genießen.

Cube

Mit einem beeindruckenden Blick über die Stadt serviert das Cube am Valentinstag ein exklusives Drei-Gänge-Menü. Zur Auswahl stehen Ikarimi-Lachs oder Kohlrabi als Vorspeise, gefolgt von Kalbsfilet oder Aubergine. Abgerundet wird das Menü mit einem Dessert aus Ivoire-Schokolade. Das moderne Ambiente und die Aussicht machen das Restaurant zu einer beliebten Adresse für Paare, die den Abend an einem besonderen Ort verbringen möchten.

Knitz

Im Restaurant Knitz in der Stuttgarter Mitte erwartet Gäste eine vielfältige Auswahl. Angeboten wird ein Vier-Gänge-Menü mit Jakobsmuschel, Kalbsrücken und Tiramisu, ein Drei-Gänge-Menü mit Fisch oder Fleisch sowie eine vegetarische Alternative mit Risotto und Artischocke. Den Abschluss bildet jeweils ein klassisches Tiramisu.

Tamère

Das Tamère in der Heusteigerstraße verbindet Kulinarik mit Kultur. Zum Valentinstag wird ein spezielles „Lovers Menu“ angeboten: Den Auftakt bilden mehrere kleine Amuse-Bouches, gefolgt von einem Beef Wellington zum Teilen. Als süßer Abschluss wird eine „Heiße Liebe“ serviert. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, einen Film im Delphi Arthaus Kino zu besuchen – in diesem Jahr wird „Wuthering Heights“ mit Margot Robbie und Jacob Elordi gezeigt. Alternativ kann das Menü auch ohne Kinobesuch gebucht werden.

Im Künstlerhaus

Zum Valentinstag serviert das Künstlerhaus in der Reuchlinstraße den ganzen Abend über ein mehrgängiges Menü. Auf der Karte stehen unter anderem Forelle aus dem Körschtal, Heilbutt und Schwarzfederhuhn, begleitet von sorgfältig abgestimmten Weinen. Den Abschluss bildet ein Vanille-Crème-Eis.

Restaurant Plenum

Im Plenum am Schlossplatz können Paare zwischen zwei Menüs wählen: einer vegetarischen Variante mit Rote-Bete-Tatar und geschmortem Ofensellerie oder einem klassischen Menü mit Lachsforellentatar und Kräuter-Maishähnchenbrust.