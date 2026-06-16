Kein Respekt vor Auto-Klassikern – in einem Böblinger Parkhaus lassen Unbekannte ihre Zerstörungswut an mindestens zwei Oldtimern der Marken Simca und Talbot aus.

Wolfgang Berger 16.06.2026 - 13:06 Uhr

Unbekannte haben Liebhaber-Fahrzeuge in Böblingen beschädigt. Laut der Polizei beschädigten die Täter mindestens zwei nebeneinander geparkte Oldtimer in dem Parkhaus in der Wolfgang-Brumme-Allee. Die Fahrzeuge der Hersteller Simca und Talbot standen mit einer Plane abgedeckt auf den Stellplätzen im Parkhaus. Die Täter zogen die Abdeckplane herunter und schlugen am Talbot eine Seitenscheibe ein und beschädigten einen Außenspiegel.