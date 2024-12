Bereits zum dritten Mal haben Unbekannten Buttersäure in einer Metzgerei im Stuttgarter Westen verteilt. Nach den Taten Anfang Mai und Mitte Dezember schlugen die Täter in der Nacht zum Donnerstag erneut zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Zum wiederholten Mal ist eine Metzgerei in der Kronbergstraße in Stuttgart-West Ziel eines Buttersäure-Anschlags geworden – dieses Mal in den frühen Morgenstunden des vergangenen Donnerstags. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hatte ein Anwohner gegen 5.30 Uhr einen sonderbaren Geruch wahrgenommen und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei der Substanz um Buttersäure. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Metzgerei bereits zwei Mal im Visier von Unbekannten

Bereits im Mai dieses Jahres und am vergangenen Montag hatten mutmaßliche Tierschutzaktivisten die Metzgerei ins Visier genommen. Anfang Mai hatten Unbekannte in gelber Schrift das Kürzel „ALF“ (Animal Liberation Front) an die Fassade geschmiert, darüber hinaus waren die Parole „Meat is Murder“ auf den Gehweg und zweimal das Wort „Mord“ an die Hauswand gesprüht worden. Auch damals sprühten die Täter eine übel riechende Flüssigkeit in die Metzgerei. Es soll sich ebenfalls um Buttersäure gehandelt haben. Die Polizei ging damals von einem Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro aus.

Bereits im Mai war die Feuerwehr in und an der Metzgerei im Einsatz. Foto: privat

In der Nacht zum vergangenen Montag schlugen die Unbekannten dann zum zweiten Mal zu. Der Spruch „Friedliche X-Mas ohne Terror an Tieren“ prangte an der Fassade der Metzgerei. Außerdem war auf einem Schaukasten, dessen Scheibe eingeschlagen wurde, ein Kreis mit dem Kürzel “ALF“ zu sehen. Zudem sollen die Täter eine Flüssigkeit, offenbar ebenfalls Buttersäure, in den Verkaufsraum gesprüht haben.

Auch in der Nacht zum Montag schlugen die Unbekannten zu. Foto: privat

Nun kam es also am frühen Donnerstagmorgen zum dritten Anschlag mit Buttersäure. Die Verursacher konnten unerkannt entkommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.